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الهنقاري: حفتر يتعاقد مع “داعش” لاحتلال الجنوب الليبي

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كعادته بعد كل حادث إرهابي، تبنى محمد الهنقاري، الذي تستضيفه قنوات الإخوان المسلمين بوصفه “محللا سياسيا”، مزاعم حول استهداف موقع أمني وعسكري بسيارة مفخخة، من قبل العصابات التكفيرية في الجنوب الغربي.

وهاجم الهنقاري القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، قائلا: “حتى يجد مبررا لاحتلال الجنوب، يتعاقد الشيطان حفتر مع شركة داعش للأعمال الإرهابية وحتى الانتخابات، إذا لم تكن في صالحه يوسع التعاقد مع داعش إلى جميع المناطق وجميع أنواع الإرهاب من مفخخات إلى عمليات انتحارية”.

هجوم إرهابي
ووجهت القيادة العامة للقوات المسلحة، وحدات عسكرية إلى الجنوب الغربي لدعم «غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي» لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة.

وقال بيان إعلامي لمكتب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية:” نظراَ لتصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري ورصد تحركاتهم من قبل الاستخبارات العسكرية”.

وتابع البيان:” وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وذلك لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه”.

وأضاف:” هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن واجتثاث الإرهاب وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين”.

“خالف تعرف”
وعلى مبدأ “خالف تعرف”، شكك الهنقاري في رواية التفجير الانتحاري الذي استهدف بوابة المازق الأمنية في سبها، رغم تبني تنظيم داعش لهذا الهجوم الإرهابي.

وكتب “الهنقاري” على حسابه بـ”فيسبوك” تدوينة قال فيها: “الحقيقة من شهود عيان أنها شاحنة متوسطة كنتر، تحمل خزان بنزينة، توقفت في بوابة مفرق أبناء المازق، من جل دفع الإتاوة ولكن تصرف أحمق من أحد أفراد العصابة في البوابة طلعت من البندقية متعه طلقة في الخزان وصار الانفجار” وفق زعمه.

تنظيم إرهابي
في المقابل، أصدرت وكالة أعماق الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي بيانا أعلنت خلاله مسؤوليته عن هجوم سبها الإرهابي ضد ما أسمتهم ” طواغيت حفتر”.

وقال البيان: ”بتوفيق الله وتعالى انطلق أحد فرسان الشهادة الأخ محمد المهاجر تقبله الله، بسيارته المفخخة نحو حاجز تفتيش لمليشيا الطاغوت حفتر في منطقة مازق الشمالي مدينة سبها وبعد أن توسط عناصرهم وآلياتهم فجر سيارته المفخخة مما أسفر عن مقتل 4 منهم على الأقل وبينهم ضابط يشغل منصب رئيس فرع البحث الجنائي وضابط آخر يشغل منصب رئيس الشؤون الإدارية للفرع، إضافة لإصابة آخرين وتدمير 3 آليات وإلحاق دمار كبير فى موقع التفجير والله الحمد منه”.

رواية الداخلية
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قد أدانت بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي وصفته بـ”الجبان” الذي أستهدف رجال الشرطة بطريق سبها الزراعي بالقرب من مفترق بوابة أبناء مازق مساء الأحد 6 مايو الجاري.

وكشفت الوزارة في إيجاز صحفي ملابسات الحادث قائلة:” إن سائق مركبة آلية نوع شاحنة صغيرة “كيا” المعروفة “كيا فرسان”، وعلى متنها ”خردة ”، قام بتفجير المركبة، وذلك عند وصوله البوابة المشار إليها، ما أدى إلى استشهاد كل من نقيب إبراهيم عبد النبى الخيالي، رئيس قسم البحث الجنائي سبها، وملازم عباس أبوبكر علي، وجرح عدد (5) أعضاء آخرين تابعين لمديرية أمن سبها، ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية، وإحداث أضرار مادية جسيمة بالبوابة“.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اذا هذا الهنقاري فبرايري فدع دع فأكيد لديه عُسر في الفهم اذا ما قابلت الفبرايريين تجنبهم ولا تجادلهم انهم جهلاء وحمقي لقد أعياني كثر الأغبياء والجاهلون الذين يعتبرون ان فبراير ثوره ليبيه أقتلعت نظام القذافي من جذوره ولقد اعياني كثرة الأغبياء والحمقي الذين يعتبرون العصابات المسلحه في غرب البلاد علي أنهم جزءا من الجيش بينما هم مجرمون لا يقارنون بالجيش ابدا فهم عصابات الجريمه المنظمه علاقتهم قويه بتنظيم الأخوان الارهابي فبماذا ساصف من يعتبر العصابات في المنطقه الغربيه جيش او فبراير ثوره فصدقت بعض الناس حيث تشبه عديم الفهم أو صاحب الفهم البطئ بالحمار علما بأن الحمار بكثرة التكرار يتعلم ويصبح فهمه تمام ولكن بعض الناس مهما كررت لها لا يمكن ان تفهم كالذين كررنا لهم بأنه لا يوجد شئ في ليبيا اسمه ثورة فبراير فالثورات التي جرت على الأرض الليبيه هي سبتمبر في سنه 69 انقلب فيها معمر القذافي علي الملك إدريس السنوسي ثم ثورة الناتو التي انقلب بها حلف الناتو علي نظام القذافي وكررنا لهم لا يوجد جيش منقسم في ليبيا يجب توحيده بل يوجد جيش ليبيا ومقر قيادته في شرق البلاد ويوجد في غرب البلاد قطعان من العصابات الضوال المنحرفين والمدمنين الهاربين من السجن عقب سقوط النظام في ليبيا علي يد ثورة 19 مارس التي قام بها حلف الناتو ضد نظام القذافي وهم شراذم جمعهم تنظيم الإخوان الإرهابي ليضرب بهم أي فرصه لقيام جيش حقيقي في البلاد لأن بقيام الجيش سيقضي علي هذا التنظيم الارهابي أما بوجود عصابات مسلحة سايره علي نفس نهج التنظيم الاخواني الإرهابي وتقبض تلك العصابات من الاخوان رشاوي الي جانب انها تمارس  النهب والسطو والسرقه والحرابه  والخطف مقابل فديه لإطلاق سراح المخطوف وفي هذه الفوضي المسلحه في غرب البلاد قد نجي هذا التنظيم الإرهابي باحتماءه بتلك العصابات المسلحه فلم يقضي عليه الجيش النظامي

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  • ربنا ما يحرمك من الهبل فداعش من اصول اخوانية قذرة واعلنت فى كل بياناتها عدائها للجيش الوطنى فكيف يختلط الماء بالزيت ايها المهبول فى حالة واحدة يتحالف الجيش الوطنى مع داعش اذا اصبح خليفة حفتر مرشدا عاما للاخوان !!!!

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  • واضح ان حبوب الهلوثة التى يتعاطاها هذا المسطول تجعلها يفكر بالشقلوب فبينما الاخوان منزعجة من انتخاب الرئيس من الشعب مبلشرة والكل يؤكد ان المنافسة ستنحصر بين حفتر وسف الاسلام القذافى مما يعنى دخول الخوان للسجون ومنهم هذا الميبون الذى فقد عقله ويخشى القضاء على الدواعش المدعومين من الخوان وبالتالى تنجح الانتخابات وتمر فى هدوء عبر الصندوق .
    موتوا بغيظكم ياخوان فليس لكم مكان الا السجون

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  • انت والفرجانى تنفعوا بعض نفس الغباوة والعقلية الغبية الخرفانية ونضم معاكم زوبية لتكونوا قطيع خرفانى ينطبق عليكم قوله تعالى :-
    أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44)

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  • كلما راى هؤلاء الجرذان قوة الجيش الوطنى الجبارة اصابهم السعار لانهم فى النزع الاخير الان مع قرب رحيل مرتزقة اردوغان وغضب الشعب على الخوان سيجعلهم مسخرة فى الشارع

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