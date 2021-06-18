“دينوس” الفرنسية مستعدةٌ لتوفير خدمات الإدارة المتكاملة لـ”بنغازي الطبي”

أجرى وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، مباحثات مع ممثلين عن شركة “دينوس” الفرنسية، بخصوص توفير خدمات الإدارة المتكاملة لمركز “بنغازي الطبي”، وذلك بحضور مدير عام المركز فتحية العريبي.

وأعرب ممثلو “دينوس” عن استعدادهم لتنفيذ عمليات التشغيل لمركز “بنغازي الطبي، مشيرين إلى إمكانية تدريب العاملين الصحيين، واستقطاب فرق طبية متخصصة في مختلف المجالات.

بدوره، أفاد وزير الصحة أن مباحثاته مع مندوبي “دينوس” تصبّ في صالح تفعيل اتفاقيات التعاون الصحي المبرمة بين ليبيا وفرنسا، والمتوقفة منذ عام 2011.

وكشف أن الهدف هو توطين العلاج بالداخل، لافتًا النظر إلى أنه تمت مناقشة التدابير الخاصة بعلاج الأطفال الليبيين، الذين يحتاجون إلى عمليات زراعة نخاع العظم داخل فرنسا.

وكانت ليبيا قد أبرمت، عام 2007، اتفاقيات تعاون صحي مع فرنسا، نصّت على قيام مجموعة من الشركات الفرنسية الرائدة في مجال إدارة المستشفيات، بتوفير خدمات الإدارة المتكاملة لعدد من المراكز الطبية في ليبيا.

وتم توقيع اتفاقيات أخرى يقوم بموجبها الجراحون الفرنسيون بإجراء جراحات كبرى داخل المستشفيات الليبية.

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