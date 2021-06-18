عقد اجتماع لوضع أول قانون ليبي لمكافحة العنف الاجتماعي ضد المرأة

أخبار ليبيا24

تعقد اللجنة الاستشارية لخبراء مشروع مكافحة العنف ضد المرأة في ليبيا اجتماعًا في تونس لوضع أول قانون ليبي ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الخبرة الدولية للجنة.

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا “إن العنف ضد المرأة لا يؤثر سلبًا على جميع جوانب حياتها فحسب، بل يؤثر أيضًا على أسرهن ومجتمعهن وبلدهن بشكل عام. وله تكاليف باهظة، من إثقال كاهل النظام الصحي إلى فقدان الإنتاجية الاقتصادية”.

وأعربت يسعد هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانضمام خبراء من دول المنطقة إلى صائغي مشروع قانون ليبي لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية المرأة، وذلك لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من دول الجوار.

وذكرت الهيئة، أنه من خلال صياغة قانون وقائي شامل يركز على الضحايا وتنفيذه بشكل فعال للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، فإن ليبيا لديها الفرصة لإنهاء هذه الانتهاكات المتفشية التي تعرقل عجلة التنمية المستدامة والشاملة.