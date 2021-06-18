رئيس برلمان إيطاليا: المصالحة في ليبيا تمر عبر انسحاب جميع المقاتلين على أراضيها

قال رئيس برلمان إيطاليا روبرتو فيكو، إن المصالحة بليبيا ووحدتها تمر عبر انسحاب جميع المقاتلين الأجانب الموجودين حاليًا على أراضيها، بحسب «وكالة آكي» الإيطالية.

وأضاف فيكو، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″ عقب لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن بوسع أوروبا أن تلعب دورا مهما في مسار المصالحة وإعادة توحيد ليبيا بالمساعدة على ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار والظروف الأمنية.

ولفت رئيس مجلس النواب الإيطالي، إلى أهمية مؤتمر برلين الثاني والمقرر عقده في الأيام القليلة المقبلة للعملية الانتقالية في ليبيا.

وأكد فيكو، أن استقرار ليبيا هو استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن التزام أوروبا والحكومات والبرلمانات بتحقيق هذا الهدف يعتبر أمرا أساسيا.

وشدد على أن لقاءه في روما بعقيله كان فرصة لمناقشة الخطوات المتقدمة المحققة مؤخرًا، من وقف إطلاق النار إلى بدء عملية الاستقرار المؤسسي في ليبيا، والتي من المفترض أن تقود إلى الانتخابات السياسية في 24 ديسمبر.

وتابع:” لقد تحدثت مع الرئيس صالح حول هذا الموضوع والمواضيع الأخرى الملحة أمام مجلس النواب الليبي، بدءاً بالموافقة على الميزانية والإصلاحات وقانون الانتخابات”، لافتا إلى استعداد إيطاليا لتعزيز الحوار بجميع أشكاله.