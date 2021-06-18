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وفد من مصلحة المطارات يزور مصانع شركة “أولما” الاسبانية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار وفد من مصلحة المطارات، صباح اليوم، مصنع شركة “أولما” المتخصصة في صناعة منظومات سيور الحقائب والامتعة الخاصة بالمطارات بمدينة بلباو الإسبانية.

وقد ضمّ الوفد الزائر، رئيس قسم معدات السلامة ومهندسين مختصين من المصلحة ومطاريْ معيتيقة ومصراتة.

واستهدفت الزيارة، التعرف على المراحل التصنيعية للمنظومات المتعاقد عليها من قبل المصلحة؛ تمهيدًل لتركيبها بالمطارات المذكورة.

وشملت الزيارة تنظيم دورة تدريبية للتعريف بآلية تشغيل المنظومة والكشف عليها وتشخيص الأعطال وصيانتها؛ في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى كفاءة الكوادر التابعة للمصلحة في المجال التقني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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