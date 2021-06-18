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الجيش يضبط مهرّبين ومهاجرين غير قانونيين في الصحراء الجنوبية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت وحدات من الجيش الوطني، من ضبط أفراد، يقومون بتسهيل حركة المهاجرين غير القانونيين، في الصحراء الجنوبية.

وأوضحت كتيبة “سبل السلام” أن آلياتٍ ومعداتٍ كانت تستعمل في ممارسة التهريب، قادمةً من دولة السودان؛ قد تم ضبطها.

وأشارت الكتيبة إلى أن العملية أسفرت عن توقيت 37 مهاجرًا غير قانوني، يحملون الجنسية الإريترية، من بينهم سبع نساء وطفلة، تعرّض بعضهم للتعذيب والضرب من قبل المهربين؛ لأجل إرغامهم على تحويل الأموال.

وتم ضبط هذه السيارات في مدخل مدينة تازربـو، قبل مصادرتها وتوقيف السائقين، وإحالة المهاجرين إلى مركز الإيواء والترحيل في الكفرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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