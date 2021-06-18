وزير الخارجية الأمريكي: نعمل مع الشركاء الدوليين على دعم الانتخابات الليبية

شددت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على أهمية دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمبادرة الليبية، لأسس تحقيق الاستقرار في ليبيا، المقرر طرحها في مؤتمر برلين 2، في الـ 23 من شهر يونيو الجاري.

وأكدت المنقوش خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، حرص المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ خارطة المرحلة التمهيدية.

وتناول الوزيران خلال الاتصال الهاتفي التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، بحسب ما أفادت به الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

من جهته، شدد وزير الخارجية الأمريكي على دعم بلاده الكامل لاستقرار وأمن ليبيا، مؤكدا حرصه على العمل مع الشركاء الدوليين على دعم الانتخابات الوطنية المقرر انعقادها في الــ 24 من شهر ديسمبر المقبل.