ليبيا الان

“الدبيبة” يُشكّل لجنة لوضع مقترحات بمطالب الصحفيين

تم النشر منذُ 39 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتشكيل لجنةٍ؛ تتولى وضع مقترحات وتصورات لمطالب الصحفيين، ومطالب منظمات المجتمع المدني؛ الخاصة بإصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا.

وأشار القرار رقم “148” إلى تشكيل لجنة من عشر شخصيات؛ تعمل، وفق القرار، على عقد حواراتٍ موسعةٍ مع المهتمين بالمجال الإعلامي كافة، ومنظمات المجتمع المدني؛ للاستنارة بآرائهم في الإجراءات الإصلاحية اللازمة لقطاع الإعلام، على أن ترفع تقريرًا بنتائج أعمالها إلى رئيس الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار؛ جاء بعد يومٍ واحدٍ من إلغاء مجلس الوزراء القرار الخاص بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • حكومة الكيب = حكومة شراء ذمم … حكومة زيدان = حكومة شراء القضاء والتقسيم … حكومة الحاسي = حكومة افلاس المصارف … حكومة الثني = حكومة الانقلابات … حكومة الغويل = التوظيف العشوائي وحرق المطارات … حكومة السراج = حكومة النهب والبيع بالجملة … حكومة الدبيبة = حكومة الاوهام والاحلام الودية وبيع الهواء … بينما عناصر المخابرات الاجنبية هم الذين يحكمون ويتحكمون في ليبيا والحرب قادمة لاتوجد انتخابات ولاديمقراطية بل اوهام وبيع الاوطان والقوادة للأنجليز … الانجليز هم وراء كل مايحدث وماسيحدث في العالم والعالم العربي والاسلامي … بريطانيا هي من تحكم وتتحكم في العالم والعالم العربي والاسلامي جميع المواجدين على الساحة هم عبارة عن دمى … بريطانيا مملكة السحر الاسود ومقر شياطين العالم من الأنس والجن.

    رد