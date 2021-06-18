“الدبيبة” يُشكّل لجنة لوضع مقترحات بمطالب الصحفيين

أصدر رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتشكيل لجنةٍ؛ تتولى وضع مقترحات وتصورات لمطالب الصحفيين، ومطالب منظمات المجتمع المدني؛ الخاصة بإصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا.

وأشار القرار رقم “148” إلى تشكيل لجنة من عشر شخصيات؛ تعمل، وفق القرار، على عقد حواراتٍ موسعةٍ مع المهتمين بالمجال الإعلامي كافة، ومنظمات المجتمع المدني؛ للاستنارة بآرائهم في الإجراءات الإصلاحية اللازمة لقطاع الإعلام، على أن ترفع تقريرًا بنتائج أعمالها إلى رئيس الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار؛ جاء بعد يومٍ واحدٍ من إلغاء مجلس الوزراء القرار الخاص بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

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