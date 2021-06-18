طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 18 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 18 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تتأثر مناطق غرب ليبيا بكتلة هوائية ساخنة من يوم الغد تعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق ، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة على اغلب المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: ما بين (27- 30) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36- 38) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع ملحوظ من يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، و ما بين (37 – 40) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 44) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:17).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

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