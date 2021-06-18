وزير العمل يحث السفارة الليبية بالقاهرة على تسهيل إجراءات الجالية المقيمة في مصر

حث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، العاملين بالسفارة الليبية في القاهرة على ضرورة الاهتمام بالجالية المقيمة في مصر و«حل مشاكلهم وتسهيل إتمام معاملتهم وإجراءاتهم الإدارية والعمل كفريق واحد من أجل تجاوز هذه العقبات».
وجاءت زيارة العابد والوفد المرافق له، أمس الخميس، مقر السفارة الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث كان في استقباله القائم بالأعمال المكلف رمضان إبراهيم صاهيل، وعدد من الملحقين والموظفين العاملين بالسفارة.
وقال المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في القاهرة، فى إيجاز صحفى، رصدتة “الساعة 24″، إن الزيارة «تأتي للوقوف على سير العمل بالسفارة وتقديم الدعم المعنوي لها لما تمثله من كونها عاملًا مساعدًا لعودة هيبة الدولة الليبية”.
وأضاف البيان، أن السفارة لها دورها مهم في تعزيز العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، خاصة بعد تفعيل واعتماد الاتفاقات والمذكرات المبرمة بين الدولتين مؤخرًا، بعد زيارة وفد الحكومة المصرية في شهر أبريل الماضي العاصمة الليبية طرابلس.
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