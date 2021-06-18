حالة البحر اليوم على سواحل ليبيا اليوم الجمعة (18/06/2021)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الجمعة (18/06/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الريح براني الى شرقي يتحول تدرجيا الى شلوق على الساحل الممتد من الخمس الى مصراتة سـرعته مــا بين (05– 20) عقدة .

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر و يصل اليوم إلى (1.50) متر على الساحل الممتد من زواره إلى طرابلس.

•البحر خفيف الموج إلى هادئ ويكون قليل الاضطراب اليوم على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

•درجة حرارة سطح البحر (20-22) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

•صافية إلى قليلة السحب.

•الريح بحري إلى شرش سرعته ما بين (05–20) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.00) متر ويصل اليوم إلى (1.50) متر على ساحل الزويتينة.

•البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الأضطراب اليوم على ساحل الزويتينة.

•درجة حرارة سطح البحر (21-23) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

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