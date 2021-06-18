“كتلة هوائية ساخنة” تُؤثّر على طقس ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى تأثّر مناطق غرب ليبيا بكتلةٍ هوائيةٍ ساخنةٍ اعتبارًا من يوم الغد، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط، أحيانًا، على بعض المناطق، تتحوّل يوم الغد إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: ما بين (27- 30) مْ على المناطق الساحلية، وما بين (36- 38) مْ على الدواخل وتسجّل ارتفاعًا ملحوظًا اعتبارًا من يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25- 30) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وما بين (37 – 40) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين خفيفة ومعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 44) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 40) مْ.

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