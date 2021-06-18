مع تفشي “كورونا”.. “الصحّة” ترسل فريقًا طبيًا متكاملًا إلى “ادليم”

بعثت وزارة الصحة فريقًا طبيًا متكاملًا، إلى منطقة “ادليم”،جنوبيّ مرزق، في إطار مساعي رفع درجات الاستعداد والجاهزية في المراكز الصحية؛ من أجل تقديم الخدمات الطبيّة للمواطنين القاطنين بالمنطقة.

وجاء ذلك التحرك بعد أن شهدت المنطقة تزايدًا ملحوظًا في معدلات الحالات المصابة بفيروس “كورونا”، بسبب إصرار المواطنين على إقامة المناسبات الاجتماعية، وفق ما أكدته فرق الرصد.

وصدرت تعليمات وزير الصحة الدكتور علي الزناتي إلى إدارة “الطوارئ الصحية”؛ بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الوضع الصحي الطارئ في “ادليم”.

وتنصّ الإجراءات على توجّه قافلة طبية من مدينة سبها إلى المركز الصحي ادليم، إضافةً إلى التنسيق مع مراكز العزل بمنطقتيْ سبها ومرزق؛ لاستقبال الحالات الطارئة، فضلاً عن إرسال عدد من سيارات الإسعاف.

ويضمّ الفريق الطبي، الذي أرسلته إدارة الطوارئ الصحية، عشر عناصر طبية، وطبية مساعدة، صيادلة، ومختصين في فرز الحالات وتطبيق البروتوكولات الصحية المتبعة أثناء الطوارئ.

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