فتح الله الزني: اعتمدنا “2021” عاما لبيوت الشباب

قام وزير الشباب “فتح الله الزني” بزيارة تفقدية لبيت شباب مصراتة، في إطار التفقد المستمر للبنية التحتية للقطاعات الشبابية وتقييم حالة المرافق الشبابية وحصرها.

واطلع الوزير خلال جولته على مرافق البيت الشبابي والمشاكل التي يعاني منها من حيث الإهمال.

وأكد “الزني” حرص الوزارة على تنفيذ خطتها للنهوض بالمرافق الشبابية والاهتمام بها، داعيا إلى ضرورة تكاثف جهود الجميع من أجل إعادة الحياة لهذه المرافق الشبابية، لتكون قادرة على احتضان البرامج التي تستهدف بناء قدرات الشباب.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت العام 2021 عاماً لبيوت الشباب، وستعمل على تجهيزها وفق الإمكانيات المتاحة وبما يضمن تنفيذ مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية الموجهة للشباب وعموم الفائدة على كافة شباب الوطن.