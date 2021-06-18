وزير العمل والتأهيل في زيارة لمنظمة العمل العربية بالقاهرة

قام وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، أمس الخميس، رفقة القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة المكلف رمضان إبراهيم صاهيل، بزيارة إلى مقر منظمة العمل العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان في الاستقبال المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، الذي رحب بالوزير والوفد المرافق له ومن جانبه قدم الوزير الشكر والتقدير لمعاليه على حفاوة وحرارة الاستقبال، مؤكدا على حرصه على زيارة مقر المنظمة ضمن زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية، متمنيا عودة العمل والنشاط للمنظمة كسابق عهدها.

ومن جهته أطلع المطيري الوزير على سير العمل بالمنظمة ونتائج اجتماعها الدورية، إضافة إلى مشاركتها وتواصلها مع منظمة العمل الدولية كونها أول منظمة عربية متخصصة تركز على شؤون العمل وقضايا التوظيف على المستويات الوطنية بما يتيح الفرصة للعمال وأصحاب العمل والحكومات لمناقشة وتشكيل معايير العمل والسياسات والبرامج.

كما تطرق الحديث عن وضع العمال الفلسطينيين ودور المنظمة في دعمهم والحفاظ على حقوقهم في المحافل والمشاركات الدولية وفي ذات السياق تم مناقشة جدولة الديون المستحقة على الدولة الليبية لدى المنظمة ومسألة تمثيل الدول العربية لدى المنظمة.

وفي ختام الزيارة قدم وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية درع الوزارة وشهادات التقدير للمدير العام للمنظمة كما وجه العابد دعوة رسمية إلى المدير العام للمنظمة بزيارة دولة ليبيا.