وكالة إيطالية: نتائج زيارة عقيله صالح لروما ستظهر في «برلين 2»

تظهر نتائج زيارة عقيله صالح رئيس مجلس النواب، إلى روما ولقاء رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو ووزير الخارجية لويجي دي مايو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بييرو فاسينو، عقب انعقاد مؤتمر برلين2، بحسب ما قالت مصادر لـ”وكالة نوفا” الإيطالية، التي أكدت أنها زيارة ذات هدف مزدوج.

وبحسب “نوفا” فإن حكومة روما تسعى إلى إرسال رسالة دعم قوية للعملية السياسية بهدف تقريب وجهات النظر وتوافقها على القاعدة الدستورية الضرورية لتنظيم انتخابات 24 ديسمبر 2021 في موعدها المحدد في إطار خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة وقطع الطريق على الراغبين في الحفاظ على الوضع الراهن.

من ناحية أخرى، تهدف إيطاليا إلى تشجيع السلطات الليبية على المطالبة بقوة بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، والشروع في المصالحة الوطنية والحفاظ على الوحدة الليبية، بحسب الوكالة ذاتها.

وسيلتقي رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، الثلاثاء المقبل، عشية مؤتمر برلين 2، بالرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في قصركيرينالي قبل التوجه إلى قصر كيجي للقاء رئيس الوزراء ماريو دراغي، بحسب وكالة نوفا.

وسينعقد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا يوم 23 يونيو بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحضور كبار ممثلي حكومات الجزائر والصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية (رئيس الاتحاد الأفريقي)، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، روسيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.