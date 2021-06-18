الشماخي: ندعم حق مصر في تأمين حصتها من نهر النيل

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، وزراء الإعلام العرب بالقصر الجمهوري بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونقل المندوب المكلف لدى جامعة الدول العربية السفير صالح الشماخي، تحيات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى رئيس جمهورية مصر العربية، معرباً عن وقوف دولة ليبيا مع جمهورية مصر العربية في قضيتها العادلة نحو تأمين حصتها الإنمائية من نهر النيل استناداً إلى القوانين المتفق عليها دوليّاً بشأن الموارد الطبيعية.

يشار إلى أن ليبيا شاركت في الدورة الواحد والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العربي بوفد ترأسه السفير صالح الشماخي المندوب المكلف لدى جامعة الدول العربية.