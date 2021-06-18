آكي: ليبيا تمنح قرابة الـ200 عسكري إيطالي تأشيرات دخول لإستبدالهم بآخرين في مصراتة

ليبيا – كشفت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية عن موافقة سفارة ليبيا في روما على منح مجموعة من العسكريين الإيطاليين التأشيرة بهدف الدخول إلى الأراضي الليبية.

ووفقًا لما ورد في الوكالة وطالعته صحيفة المرصد، فإن دخول هؤلاء يأتي لتغيير مجموعة سابقة من الجنود الإيطاليين المشاركين بمهمة في ليبيا موجودة بقاعدة إيطالية في مدينة مصراتة ما زالت عالقة هناك، بانتظار استبدالها بمجموعة جديدة لم يتم سابقًا منح التأشيرات اللازمة لجوازات سفر عناصرها.

وأضافت الوكالة: إن منح التأشيرة الليبية سيسمح للجنود وعددهم قرابة 200 عسكري بالعودة إلى إيطاليا واستبدالهم بآخرين.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية