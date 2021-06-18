اتفاق ليبي جزائري على إمداد ليبيا بالكهرباء عبر الشبكة التونسية

ليبيا – التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في طرابلس وئام العبدلي برئيس شركة “سونلغاز” الجزائرية شاهر بولخراص لبحث سبل تعزيز التعاون.

وأشار بيان صحفي صادر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد أن اللقاء شهد تدارس إمكانية إمداد ليبيا بالطاقة الكهربائية خلال صيف العام 2021، فيما أكد بولخراص أن الهدف المشترك هو بحث فحوى الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة الكهربائية.

وبين بولخراص أن الأمر يتعلق عمليا بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاقية وفقًا لما خلص إليه الجانبان خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي عقد مؤخرًا بالجزائر العاصمة، وخلال طالبت الشركة ببرنامج عاجل يهدف الاستجابة للحاجيات الأولية من الكهرباء.

وأضاف بولخراص: إن الشركة طلبت من “سونلغاز” إمدادها بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة التونسية بسعة تتراوح بين 180 و200 ميغا واط في اليومين القادمين، وتأجير توربينات غازية متحركة في أسرع وقت ممكن وبشكل عاجل، وهو ما استجابت له “سونلغاز” فعليًا.

وأوضح بولخراص أنه تم الانطلاق في هذه العملية في الجزائر عبر كل الفرق والفروع التي تعمل على قدم وساق لتنفيذها في أقرب وقت، لدعم الشبكة الليبية خاصة في العاصمة طرابلس، فيما وافق الجانبان على مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وليبيا.

ووصف بولخراص هذه الموافقة بالقرار التاريخي وأن الدراسات في هذا الصدد قيد الإنجار، مجددًا التزام الجزائر من خلال شركة “سونلغاز” بدعم ومساندة ليبيا في انطلاقتها الاقتصادية الجديدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية