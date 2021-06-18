القيادة العامة: تحرك القوات المسلحة للجنوب الغربي يهدف للقضاء على الإرهاب

ليبيا – أصدر الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري بيانًا إعلاميًا بشأن تحريك قطعات عسكرية من الجيش بهدف تأمين المنطقة الجنوبية.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أكد أن التصعيد الأخير للعمليات الإرهابية التي تنفذها العصابات التكفيرية في الجنوب الغربي واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع أمني وعسكري ورصد تحركاتهم من قبل الاستخبارات العسكرية، أمر قاد لقرار القيادة بتحريك هذه القطعات.

وأضاف البيان: إن القيادة العامة للقوات المسلحة وجهت وحدات من كتائب المشاة بالتوجه للمنطقة؛ لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي، لتعقب الإرهابيين التكفيريين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس النهب والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه.

وأوضح البيان أن هذه العملية العسكرية تأتي في إطار تنفيذ المهام والواجبات المناطة بالقيادة العامة للقوات المسلحة في المحافظة على أمن الوطن وسلامة المواطن، واجتثاث الإرهاب، وقطع دابر كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وكرامة الليبيين.

ادة

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