تقرير بريطاني: سلمان العبيدي استطلع مكان تفجير مانشستر أرينا 3 مرات قبل التنفيذ

ليبيا – كشف موقع “آي نيوز” الإخباري البريطاني عن تطورات جديدة في التحقيقات الخاصة بتفجير “مانشستر أرينا” الإرهابي الذي نفذه الليبي سلمان العبيدي.

تقرير إخباري نشره الموقع وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى تواجد سلمان العبيدي في محل الحادث لمدة ساعتين تقريبًا قبل أن ينفذ فعلته، مؤكدًا إن نجاحه في ذلك يعود إلى سلسلة أخطاء أمنية وقع فيها القائمون على مكان التفجير الإرهابي، لا سيما وإن العبيدي استطلع المكان لـ3 مرات بعد عودته من ليبيا.

وبحسب التقرير قدم رئيس لجنة التحقيق في التفجير الإرهابي السير “جون سوندرز” ملخصًا لوزير الداخلية البريطانية “بريتي باتيل” مفاده أن المعنيين بالأمن كان عليهم الانتباه إلى الخطر الذي يمثله سلمان العبيدي، فضلًا عن وضع ترتيبات أمنية تمنع أو تقلل من التأثير المدمر للهجوم.

وأضاف “سوندرز”: إن هؤلاء المعنيين فشلوا في القيام بذلك فيما كانوا سيقللون من عدد الضحايا لم تم الأمر. مؤكدًا إن أحد القائمين على الأمن ويدعى محمد آغا لم يستجب لتحذيرات أحد الجمهور ويدعى “كريستوفر وايلد”، في وقت كان فيه المعنيون الأمنيون في حالة من عدم اليقظة قادت إلى الكارثة.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية