ميدل إيست مونيتور: أي خلاف بين بوتين وبايدن من الممكن أن ينعكس سلبًا على وقف إطلاق النار في ليبيا

ليبيا – سلط تقرير إخباري لمجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية الضوء على ردود الأفعال الدولية التي تسبق انعقاد مؤتمر برلين 2 لمعالجة أزمة ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن التطورات في المشهد السياسي الليبي بعد نجاح مؤتمر برلين 1 لم يعقبها أي تطور مهم على الجانب العسكري، بخلاف الالتزام بوقف إطلاق النار إذ ما زالت القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب في البلاد ولم يغادروها بعد.

وبين التقرير أن فتح الطريق الساحلي لم يتم هو الآخر؛ رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الإطار وغياب إمكانية حدوث ذلك في الوقت القريب، مرجعًا عدم تحقق هذه الخطوة لقرب المنطقة التي يمر من خلالها من ثروات البلاد النفطية، ما يجعله يتمتع بأهمية واسعة لدى الجهات الفاعلة المحلية والدولية.

ونقل التقرير عن المبعوثة الأممية بالإنابة سابقًا “ستيفاني ويليامز” قولها: إن هنالك نهجًا من الخارج إلى الداخل تستخدم فيه الدول الأجنبية بمساعدة الأطراف المختلفة في ليبيا نفوذها على وكلائها المحليين، لتسهيل الاتفاقات، وإن هذا الأمر يمثل في الأقل ما تتمناه الأمم المتحدة.

وأوضحت “ويليامز” أن هذا التكتيك يهدف أيضًا إلى تجنب الخلافات المعتادة بين الفصائل الليبية التي قالت بأنها تحرف أي اجتماعات دولية بشأن ليبيا، مستشهدة لبرهنة ذلك باجتماعين سابقين من هذا النوع في باريس وباليرمو قبل 3 سنوات، كلاهما فشل في تحقيق نتائج ملموسة بسبب المشاحنات بين الليبيين أنفسهم.

ووفقًا للتقرير قد توفر مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر برلين 2 بعض الأمل في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل؛ لأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تركز على ليبيا أكثر من سابقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكد التقرير أن قيام بايدن بذكر ليبيا لـ3 مرات بالخطأ، وهو كان يقصد سوريا مؤخرًا لا يعني أن الأولى ليست على جدول أعماله، فقد عين بالفعل مبعوثًا خاصًا هو السفير ريتشارد نورلاند، مبينًا إن مشاركة واشنطن وموسكو في مؤتمر برلين 2 مهمة، وأن كان الاتفاق بينهما على هذا الشأن أمر لا يمكن التنبؤ به حاليًا.

وأضاف التقرير: إن التفاهمات التي توصل إليها لقاء بايدن الأخير مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هو من سيحدد ماذا سيحصل بين واشنطن وموسكو في مؤتمر برلين 2. مشيرًا إلى أن أي خلافات بينهما من الممكن أن تنعكس سلبًا على استمرارية وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات في موعدها.

ترجمة المرصد – خاص

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