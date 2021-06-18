مذكرة نيابية بخصوص المقابر الجماعية في ترهونة

قدّم عضوا مجلس النواب، محمد العباني وأبوبكر سعيد، مذكرةً إلى النائب العام، بخصوص المقابـر الجماعية في مدينة ترهونة.

وذكر النائبان أنه تمت ملاحظة وجـود تقصير وبطء شديديْن في اتخاذ الإجراءات المفترض القيام بها؛ الأمر الذي تسبّب في حرج شديد أمام تساؤلات واستفسـارات أهالـي الضـحـايـا.

وأوضح “العباني وسعيد” أنه على الرغم من العدد الهائل من البلاغات المقدمة من أهالي الضحايا والمتضررين والذي تجاوز ثلاثـة آلاف بلاغ؛ إلا أن الكثير منها لا يزال مجهـولاً بانتظار اكتشــاف مـقـابـر أخـرى، ومع ذلك فإن المتهمين بارتكاب الجرائم لا يزالون طلقاء حتى الـيـوم.

وجدّد “العباني وسعيد” المطالبة بسرعة إصدار مــذكــرات الـقـبـض بـحـق المتورطين ومثولهم أمام المحاكم المختصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية