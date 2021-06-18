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معيتيق: على الليبيين المطالبة بإخلاء البلاد من القوات الأجنبية والمرتزقة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته أحمد معيتيق بإخلاء ليبيا من القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقال معيتيق في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “‏لا بد أن يوجّه الليبيون إلى الأطراف الدولية والمحلية المجتمعة في برلين 2 رسالة قوية بأنهم لا يريدون مزيدا من الحلول المؤقتة، ويطالبونها باحترام تعهداتها بتنفيذ خارطة الطريق وتحديد أجندة لإخلاء ‎ليبيا من القوات الأجنبية والمرتزقة وإجراء الانتخابات نهاية العام حتى تعود ليبيا لليبيين”.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي الذي كان معيتيق نائب رئيسه، عقد اتفاقية مع تركيا عام 2019، وبموجبها احتلت أنقرة على قواعد عسكرية بالمنطقة الغربية ونقلت مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

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إخلاء البلاد القوات الأجنبية الليبيون المرتزقة المطالبة معيتيق

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يغازل في من ويحرك علي جرب من معيتيق بهذا القول هو أبن مصراته التي ارتمت في حضن ايطاليا مطالبه اياها بحمايه ايطاليه لها من غضب ليبي علي مصراته بعد حروبها الخاسره ضد مدن ليبيه كتدميرها تاورغاء فمن سيحمي مصراته اذا انسحبت قاعدة ايطاليا وقواعد تركيا من مصراته الا ان تكون هناك قواعد سريه وغير معلنه

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