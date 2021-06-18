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الدبيبة يشكل لجنة لـ«إصلاح» و«تطوير» الإعلام

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة لـ«إصلاح الإعلام»، تعمل تحت إشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.

وتتكون اللجنة برئاسة عبدالرزاق مسعود أحمد الداهش، وعضوية كل من جلال محمد أبوالقاسم عثمان، فتحي محمد على أميمة، عطية حسين محمد باني، منيرمفتاح محمد محمد، محمد علي عبدالسلام الأصفر، سليمة عمر بن نزهة عيسى، على عمر رمضان جابر، فريدة عمر طريبشان وأعياد محمد عبداللطيف العشيبي، وذلك وفق المادة الأولى من القرار رقم «148» لسنة 2021.

وحددت المادة الثانية من القرار مهام اللجنة في «وضع المقترحات والتصورات اللازمة لتنفيذ ما جاء بمنشوررئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (8) لسنة 2021 المشار إليه، المتضمن مطالب الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بشأن إصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا». 

– الدبيبة يلغي قرار السراج بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام

ومنحت المادة الثالثة اللجنة صلاحية عقد حوارات موسعة مع كل المهتمين بالمجال الإعلامي ومنظمات المجتمع المدني للاستنارة بآرائهم في الإجراءات الإصلاحية اللازمة لقطاع الإعلام، فيما ينبغي عليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على رئيس الحكومة.

وجاء الإعلان عن تشكيل اللجنة بعد أيام من قرار الدبيبة إلغاء قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، رقم 579 لسنة 2020، بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام. ونص القرار الذي نشره مجلس الوزراء، الثلاثاء، على نقل تبعية عدد من القنوات والجهات إلى مؤسسات أخرى بعدما كانت تابعة للمؤسسة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • مسكوا القط مفتاح القرار الدبيبة يعزل الشرفاء وياتى بشر خلق الله ويمسكه المنصب ويقول اصلاح لعنة الله عليك يادبيبة حسابك عسير امام الله

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    • 6271 – عن أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «من بدا فقد جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربًا إلا ازداد من الله بعدًا» رواه أحمد بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح.
      6272 – وعن ابن عباس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه النسائي، حديث ابن عباس: «من بدا فقد جفا» أخرجه الترمذي بلفظ: «من سكن البادية فقد جفا» وقال حديث غريب، وذكره في “مختصر السنن”، وقال: قال الترمذي: حديث حسن غريب وذكره في “الجامع الصغير” وقال شارحه: قال الترمذي: حسن غريب وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: قال الترمذي حديث حسن، وذكره الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه في العزلة، وقال رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الثوري. قلت: وكفى بالثوري في الثقة والحفظ والأمانة والإتقان، ورجاله من فوق رجال الصحيح، فإنه رواه الثوري عن إسرائيل بن موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس. انتهى.
      6273 – وعن جابر بن عبد الله أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني، ولست منهم ولا يردون عليَّ حوضي، ومن لم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني، وأنا منهم وسيردون عليَّ حوضي، يا كعب بن عجرة! الصيام جنة، والصدقة تطفي الخطية والصلاة قربان، وقال: برهان يا كعب بن عجرة الناس غاديان، فمبتاع نفسه فمعتقها، وبايع نفسه فموبقها» رواه أحمد واللفظ له، والبزار ورواتهما محتج بهم في الصحيح، ورواه ابن حبان في “صحيحه”.
      6274 – ورواه الترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجرة بمعناه، وقال: حديث صحيح غريب.
      .[38/34] باب من ولي شيئًا من أمور المسلمين فلا يولي عليهم رجلًا وفيهم خير منه

      6275 – عن ابن عباس قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «من استعمل رجلًا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، وأخرجه البيهقي بلفظ: «من استعمل عاملًا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين».
      6276 – وعن يزيد بن أبي سفيان عن أبي بكر أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «من ولي من أمر المسلمين شيئًا فأمر عليهم أحدًا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا حتى يدخله جهنم» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.
      .[38/35] باب ما جاء في الجليس الصالح والسوء

      6277 – عن أبي موسى أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «مثل الجليس الصالح، والجليس السوء كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة» أخرجاه.
      6278 – وللنسائي نحوه من حديث أنس.
      6279 – وعن عائشة قالت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: «إذا أراد بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره، وإن ذكر إعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه» رواه أبو داود وابن حبان في “صحيحه” مختصر بمعناه.
      6280 – وعن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: «ما بعث الله من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا يألوه خبالًا فمن وقي شرها فقد وقى»

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  • يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ (12)

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