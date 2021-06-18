خلال لقائه دي مايو.. صالح يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الخميس وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بحضور نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة وعضو مجلس النواب عبدالقادر يحيى.

اللقاء تناول بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لمجلس النواب توطيد العلاقات بين ليبيا وإيطاليا بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما تناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها سير العملية السياسية في ليبيا ومؤتمر برلين الدولي الثاني حول ليبيا المزمع عقده قريبًا، والاستعداد لانتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري، والقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

بدوره، أكد صالح خلال اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير، مشددًا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأشار إلى وفاء مجلس النواب بالتزاماته في سير العملية السياسية، لا سيما ملف المناصب السيادية، مطالبًا بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداته وما تم الإتفاق عليه في مؤتمر برلين.

وثمن رئيس مجلس النواب دور إيطاليا في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، معربًا عن أمله في دعم إيطاليا لليبيا في مؤتمر برلين القادم، لتحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في موعدها وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية