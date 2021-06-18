محلل سياسي: زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى ليبيا تحمل رسائل للأطراف الإقليمية

أكد المحلل السياسي أحمد عطا أن زيارة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا حملت العديد من الرسائل.

واعتبر عطا في لقاء عبر قناة “الغد”، زيارة “كامل” تاريخية، قائلا إنها تأتي في إطار تعزيز وتفعيل سبل التعاون المشترك بين مصر وليبيا، وتحمل رسائل للأطراف الإقليمية، وبها أجندة منها الاستعداد لعملية الانتخابات الليبية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضاف المحلل السياسي أن الزيارة تضمنت الحديث حول عمليات تأمين الانتخابات بالتعاون مع مصر التي تلعب دورًا محوريًا في الملف الليبي.

وأشار عطا في المقابل، إلى أن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لليبيا مثلت انتهاكًا جديدًا لتركيا قبل قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

ولفت عطا إلى أن تركيا تعتمد على المذكرتين الموقعتين مع حكومة السراج لترسيم الحدود، والمضي من قبل أنقرة في تأسيس منطقة لوجستية في ليبيا، والتواجد العسكري في الأراضي الليبية، مؤكدا أن الجانب التركي طامع، واستمرار الانتهاكات التركية يهدد إجراء الانتخابات الليبية.