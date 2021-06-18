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الفارسي: تنظيم الأخوان يرى أن خروج أنقرة من ليبيا يعني انتهاء حلمهم في أن يكون لهم دولة

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال أستاذ الأمن القومي بالجامعات الليبية يوسف الفارسي إن زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية لطرابلس تحمل رسالة إلى حكومة الوحدة الوطنية والمجتمع الدولي.

الفارسي وهو منسق قسم العلوم السياسية بجامعة عمر المختار الليبية في تصريح لموقع “للعين الإخبارية”، أشار إلى أن هذه الرسالة مفادها اتضح خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وهي ضرورة التزام الأتراك بخروج المرتزقة من البلاد كأحد أهم محددات الأمن القومي.

ونوه إلى أن تركيا ليس لديها أي التزام بما يتم الاتفاق عليه ويرغب فيه الليبيون، وهذا متوقع؛ لأنه الذي يشغل الأتراك بالكامل هو استبعاد الدول المجاورة لليبيا وعلى رأسها مصر.

وأردف أن مصر تعتبر التدخل التركي انتهاكًا لأمنها ولأمن ليبيا القومي، وبالتالي تسعى تركيا جاهدة لضرب أي محاولات لتسوية الخلافات ونبذ الصراعات وإيقاف فتيل الحرب.

وأشار إلى أن الوضع ما يزال في ليبيا محتقنًا والعمل على كل الملفات العالقة هو السبيل للخروج من الأزمة، وغير ذلك ستدخل البلاد في مشكلة حقيقية أمام هذا المستعمر الذي لايريد الخروج.

الفارسي لفت إلى أن تركيا تربط مشروعها بتنظيم الأخوان الذي يرى أيضًا أن خروج أنقرة يعني انتهاء حلم الجماعة بالكامل في إنشاء أي دولة لهم في الشرق الأوسط.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اردوغان دخل الى ليبيا بضوء اخضر من ترامب وبوتن ولم يحقب هدفه الرئيسى والمعلن باحتلال نفط ليبيا وغاز شرق المتوسط فماذا يقول للشعب التركى ان خرج بالمجان وعاد بخفى حنين فهو حاول بيع تركته والحصول على مكاسب اخرى تفيد امنه القومى فى نزاعه مع اليونان والمضحك انه عرض على بايدن ان يكون كلبه المخلص فى افغانستان ويحمى مطار كابول بدلا من الامريكان فرفضت طالبان وسخرت منه المعارضة التركية اذا كان الامريكان تفر من جحيم طاليان واردوغان يريد ارضاء الامريكان .
    وفى ليبيا فان خروج المرتزقة والاحتلال التركى امر مفروغ منه وسيكون فى النهاية بالمجان عندما يعاقبه المجتمع الدولى الذى يطمع فى ثروة ليبيا ولن يتركها لهذا الصعلوك .
    اما الخوان فهم الان فى خبر كان بعد تخلى الداعم الرئيسى لهم عنهم وهو قطر حيث قال وزير خارجيتها كلام معسول عن مصر وعن السيسى ولم يرفض احد فى تركيا ولا قطر حكم القضاء النهائى باعدام مجرمى الاخوان فى رابعة الذى صدر ووزير خارجية مصر فى الدوحة يوجه الدعوة لامير قطر لزيارة مصر فالمشروع الاخوانى سقط رسميا فى تركيا وقطر وسنرى البديل مشروع تحالف سنى يجمع مصر وتركيا وقطر والسعودية والامارات وباكستان وماليزيا حيث راينا تحركات مصرية ناجحة فرئيس اركان باكستان قابل السيسى بالقاهرة واتصال السيسى برئيس وزراء ماليزيا كل التحركات تشير لتحالف سنى مدعوم امربكيا فى مواجهة ايران وفروعها فى المتطقة !!

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