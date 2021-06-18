الفارسي: تنظيم الأخوان يرى أن خروج أنقرة من ليبيا يعني انتهاء حلمهم في أن يكون لهم دولة

ليبيا – قال أستاذ الأمن القومي بالجامعات الليبية يوسف الفارسي إن زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية لطرابلس تحمل رسالة إلى حكومة الوحدة الوطنية والمجتمع الدولي.

الفارسي وهو منسق قسم العلوم السياسية بجامعة عمر المختار الليبية في تصريح لموقع “للعين الإخبارية”، أشار إلى أن هذه الرسالة مفادها اتضح خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وهي ضرورة التزام الأتراك بخروج المرتزقة من البلاد كأحد أهم محددات الأمن القومي.

ونوه إلى أن تركيا ليس لديها أي التزام بما يتم الاتفاق عليه ويرغب فيه الليبيون، وهذا متوقع؛ لأنه الذي يشغل الأتراك بالكامل هو استبعاد الدول المجاورة لليبيا وعلى رأسها مصر.

وأردف أن مصر تعتبر التدخل التركي انتهاكًا لأمنها ولأمن ليبيا القومي، وبالتالي تسعى تركيا جاهدة لضرب أي محاولات لتسوية الخلافات ونبذ الصراعات وإيقاف فتيل الحرب.

وأشار إلى أن الوضع ما يزال في ليبيا محتقنًا والعمل على كل الملفات العالقة هو السبيل للخروج من الأزمة، وغير ذلك ستدخل البلاد في مشكلة حقيقية أمام هذا المستعمر الذي لايريد الخروج.

الفارسي لفت إلى أن تركيا تربط مشروعها بتنظيم الأخوان الذي يرى أيضًا أن خروج أنقرة يعني انتهاء حلم الجماعة بالكامل في إنشاء أي دولة لهم في الشرق الأوسط.