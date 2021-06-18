الدبيبة يبحث مع النائب الأمريكي دوتش مسألة الإنتخابات وإخراج المقاتلين الأجانب

ليبيا – بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة هاتفيًا مع النائب الجمهوري عضو مجلس النواب الأميركي تيد دوتش إجراء انتخابات حرة نزيهة في الوقت المحدد.

الدبيبة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع لتواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الخميس قال: “تحدثت مع النائب الأمريكي حول العمل الشاق الذي يقوم به الليبيون لإعادة البناء معًا والتحضير للانتخابات”.

وثمن الدبيبة جهود النائب دوتش على عمله المهم في قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا، موكدًا أن الشعب الليبي يقدر التزام دوتش بالديمقراطية والسلام.

من جهته، قال النائب الأمريكي تيد دوتش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “: “لقد أجريت مكالمة مثمرة مع رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة لمناقشة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المحدد، وتوحيد المؤسسات الوطنية، وإزالة المقاتلين الأجانب، وحماية المهاجرين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية