رئيس “سونلغاز”: الجزائر تبدأ إمداد ليبيا بالكهرباء عبر تونس

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة “سونلغاز” الجزائرية شاهر بولخراص، عن نتائج المباحثات الثنائية مع الشركة العامة للكهرباء.

وقال بولخراص في مؤتمر صحفي بطرابلس اليوم الجمعة، عن الاتفاق على إمداد الشبكة الليبية بالطاقة الكهربائية خلال صيف العام 2021، عبر الشبكة التونسية بسعة تتراوح بين 180 و200 ميغا وات في اليومين القادمين، وتأجير توربينات غازية متحركة في أسرع وقت ممكن وبشكل عاجل.

ووصل فريق جزائري رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، أمس الخميس، استعدادا للقيام بالترتيبات اللازمة لدعم الشبكة الكهربائية.

وقالت الشركة، في إيجاز عبر صفحتها على «فيسبوك»، رصدته ” الساعة 24 “، إن مجلس إدارتها كان في استقبال الفريق الجزائري لدى وصوله إلى مقرها الرئيسي، حيث عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا لمناقشة الترتيبات اللازمة للعمل.

وأوضحت الشركة أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة «الترتيبات اللازمة لتركيب وحدات إنتاج مجرورة بمدينة طرابلس لدعم الشبكة الكهربائية وصيانة بعض وحدات التوليد وخطوط النقل ومناقشة الربط الليبي الجزائري».