معيتيق: الليبييون يطالبون بتحديد أجندات دقيقة لإخلاء ليبيا من القوات الأجنبية والمرتزقة

ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق إن هناك نشاطًا دوليًا كثيفًا هذه الأيام قد تكون له تأثيرات على اجتماع برلين الثاني.

معيتيق وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رأى أن موتمر برلين الثاني يتأرجح بين احتمالين: إما استكمال خارطة الطريق والالتزام بمخرجات جنيف وتونس واحترام الأطراف الدولية والليبية لتعهداتها في إيصال البلد إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام، والاحتمال الثاني الذي لا يتمناه الليبيون هو تكريس الدبلوماسية الأحادية وتمسك كل طرف دولي مشارك بمواقفه التي تراعى قبل كل شيء مصالحه وطبيعة تحالفاته في ليبيا، ومن ثم إقرار حالة الفشل والانسداد والمرور إلى حلول بديلة تزيد في تأبيد الأزمة.

وطالب معيتيق الفاعلين الليبيين الغيورين على وحدة واستقرار وسيادة بلادهم بإرسال رسالة واضحة قبل انعقاد مؤتمر برلين 2، مفادها أنهم يرفضون أن تكون بلادهم أرضًا مستباحة تتهافت عليها أطماع كل من هبَّ ودبَّ.

معيتيق أكد أن الليبيين لا يريدون المزيد من الحلول المؤقتة، بل يطالبون أكثر من أي وقت مضى بتوافق الدبلوماسية الدولية ضمن مقاربة إرادية وصارمة على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق، وتحديد أجندات دقيقة لإخلاء ليبيا من القوات الأجنبية والمرتزقة، واستكمال شروط إجراء الانتخابات في آجالها المحددة حتى تعود ليبيا لليبيين.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية