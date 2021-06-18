ليبيا الان

معيتيق: الليبييون يطالبون بتحديد أجندات دقيقة لإخلاء ليبيا من القوات الأجنبية والمرتزقة

تم النشر منذُ 14 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق إن هناك نشاطًا دوليًا كثيفًا هذه الأيام قد تكون له تأثيرات على اجتماع برلين الثاني.

معيتيق وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رأى أن موتمر برلين الثاني يتأرجح بين احتمالين: إما استكمال خارطة الطريق والالتزام بمخرجات جنيف وتونس واحترام الأطراف الدولية والليبية لتعهداتها في إيصال البلد إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام، والاحتمال الثاني الذي لا يتمناه الليبيون هو تكريس الدبلوماسية الأحادية وتمسك كل طرف دولي مشارك بمواقفه التي تراعى قبل كل شيء مصالحه وطبيعة تحالفاته في ليبيا، ومن ثم إقرار حالة الفشل والانسداد والمرور إلى حلول بديلة تزيد في تأبيد الأزمة.

وطالب معيتيق الفاعلين الليبيين الغيورين على وحدة واستقرار وسيادة بلادهم بإرسال رسالة واضحة قبل انعقاد مؤتمر برلين 2، مفادها أنهم يرفضون أن تكون بلادهم أرضًا مستباحة تتهافت عليها أطماع كل من هبَّ ودبَّ.

معيتيق أكد أن الليبيين لا يريدون المزيد من الحلول المؤقتة، بل يطالبون أكثر من أي وقت مضى بتوافق الدبلوماسية الدولية ضمن مقاربة إرادية وصارمة على ضرورة تنفيذ خارطة الطريق، وتحديد أجندات دقيقة لإخلاء ليبيا من القوات الأجنبية والمرتزقة، واستكمال شروط إجراء الانتخابات في آجالها المحددة حتى تعود ليبيا لليبيين.

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لا بد ان يطلب رئيس الوفد الليبى وعو رئيس المجلس الرئاسى طبقا للاتفاق السياسى من مؤتمر برلين تشكيل قوة عسكرية من دول الجوار العربية يصدر قرار من مجلس الامن بتشكيلها تحت الفصل السابع تكون مهمتها تنفيذ اخراج القوات الاحنبية والمرتزقة بالتعاون مع لجنة العشرة وقوات الشرطة المحلية وتفكيك المليشيات وضم العناصر الصالحة منها لمؤسسات عسكرية نظامية ثم تتولى هذه القوات تامين الدعاية الانتخابية وصناديق الانتخابات بالتعاون مع اجهزة الشرطة وفى وجود مراقبين دوليين وتقوم القوات العربية يتامين السلطة المنتخية والحفاظ على استقرار البلاد ثم تهرج فور طلب الرئيس المنتخب منها ذلك .غير ذلك انسى يكون فيه انتخابات نزيهة

    رد