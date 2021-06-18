المستشار صالح: نؤكد على إصرار البرلمان لإجراء الانتخابات بموعدها وانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار صالح إصرار مجلس النواب على أن تكون الانتخابات في موعدها المحدد، وعلى انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة.

وجاء ذلك خلال تكريم قبيلة شاهين لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال استقبال أعيان ومشايخ وحكماء القبيلة في مدينة طبرق، بمنحه درع الوفاء؛ تقديرًا لجهوده ومواقفه الوطنية وحفاظه على وحدة البلاد، وذلك بحضور النائب الأول فوزي النويري والنائب الثاني احميد حومة، وعدد من النواب، ورئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري، بالإضافة إلى عدد من الوزراء بالحكومة.

وألقى أعيان ومشايخ وحكماء قبيلة شاهين/ العبيدات كلمة رحبوا فيها برئيس مجلس النواب ونائبيه والنواب والوزراء وكافة الحضور، مثمنين جهود المستشار صالح ومواقفه الوطنية في الحفاظ على شرعية مجلس النواب وقيادته للمرحلة الصعبة التي مرت بها البلاد إلى أن وصلت لتسوية سياسية، توحدت من خلالها مؤسسات الدولة رغم حجم المؤامرات للنيل من إرادة الليبيين، مشيدين بدور رئيس البرلمان في بناء ودعم المؤسسة العسكرية منذ يومها الأول.

من جانبه، قدم المستشار صالح نيابة عن النواب والوزراء الشكر لأهل مدينة طبرق بكل تركيباتها الاجتماعية، لرعاية واحتضان وحماية مجلس النواب، مضيفًا أن التاريخ سجل لمدينة السلام طبرق ذلك.

وأكد أن الوصول إلى تكوين سلطة تنفيذية موحدة تعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح، وأن هدف مجلس النواب الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أن المجلس يدرس بكل دقة واهتمام وضع القواعد التي يتم على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددًا على إصرار مجلس النواب لخروج البلاد من ازمتها.

صالح شدد إصرار مجلس النواب على أن تكون الانتخابات في موعدها المحدد وعلى انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، موضحًا أن الإعلان الدستوري دستور حتى يعدل أو يلغى، وبذلك القاعدة الدستورية للانتخابات موجودة فعلًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية