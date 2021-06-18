اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تشارك الجلسة الحوارية حول المصالحة الوطنية وأسباب تعترها وسُبل تحقيقها بطرابلس

طرابلس 18 يونيو 2021 (وال)- شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في الجلسة الحوارية حول المصالحة الوطنية، تحت عنوان “المصالحة الوطنية أسباب تعترها وسُبل تحقيقها”، والتي نظمها إتحاد أعضاء هيئة تدريس علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بالجامعات الليبية.

هذا وقد تمثلت مشاركة اللجنة في الجلسة التي أقيمت الخميس بمقر الأكاديمية الليبية للدارسات العليا في جنزور، في رئيسة قسم الشؤون القانونية الدكتور ناجية العطراق، ورئيسة مكتب شؤون المرأة والطفل الأستاذة زاهية فرج علي.

وتركزت الجلسة الحوارية على أسباب تعثر المصالحات الوطنية في ليبيا، وسُبل تحقيقها، والتأكيد على ضرورة العمل على قيام المصالحة بين أبناء الشعب كافة، وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في المصالحة الوطنية،كما تناولت المشاكل والمعوقات التي تواجه المصالحة الوطنية وكيفية معالجتها .

كما تم تخصيص جلسة تحت عنوان “محاورة الشخصيات النسائية” بتقديم كل من “ناجية العطراق”، ”زاهية علي” ،”حنان الصويعي”، تم خلالها مناقشة الجانب القانوني للمصالحة، ودور المرأة في مشروع المصالحة، والتجارب الدولية، ووضع خطة عمل بمراحل واضحة. (وال) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال