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“بوفليقة” يبحث مشكلة المياه مع عميد بلدية الجفرة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الموارد المائية طارق بوفليقة، بمكتبه في طرابلس، الخميس، مع عميد بلدية الجفرة سعيد قرينقو؛ إيجاد حلول ناجعة للإشكاليات التي تُواجه شركة المياه و الصرف الصحي بشكل عام في عموم مدن البلدية.

وتمحور النقاش حول ما عرضه عميد بلدية الجفرة في مذكرته المعروضة على الوزير والتي ضمنها ما تعانيه مدن الجفرة هون وسوكنة وودان والفقهاء وزلة من قصور في إمدادات المياه والأسباب التي في مقدمتها تذبذب التيار الكهربائي وتهالك الآبار والحاجة الملحة لمعالجة شبكات نقل المياه بين المدن الخمس.

وأبدى الوزير موافقته المبدئية على إنشاء محطة كهربائية بمحطة شجار في مدخل مدينة سوكنة، تنفذ بالمشاركة بين وزارة الموارد المائية و شركة الكهرباء، وتوريد عدد من المضخات، بشكل عاجل، لمواجهة زيادة الاحتياج للمياه، خلال موسم الصيف، للحدّ من مشكلة تذبذب التيار الكهربائي على المضخات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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