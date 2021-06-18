حسني بي: بإمكان الدبيبة إنهاء الأجسام الحالية عبر الانتخابات بضربة معلم

دعا رجل الأعمال حسني بي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى الإسراع في تخصيص ميزانية للمفوضية العليا للانتخابات، من بند الطواريء بالميزانية، لإجراء الانتخابات في موعدها وإنهاء الأجسام الحالية.
كتب حسني بي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “لو رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة يريد حقاً إنهاء جميع الأجسام المؤقتة رئاسي/برلمان/دولة، عليه أن يخصص كما عودنا من بند الطواريء موازنات للهيئة العليا للانتخابات ننهي جميع الأجسام المؤقتة بضربة معلم” وفق قوله.
أضاف رجل الأعمال الليبي، قائلًا: “80% من الشعب يؤيد انتخاب رئيس وبرلمان في 24 ديسمبر 2021” وفق قوله.
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