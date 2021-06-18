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حسني بي: بإمكان الدبيبة إنهاء الأجسام الحالية عبر الانتخابات بضربة معلم

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا رجل الأعمال حسني بي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى الإسراع في تخصيص ميزانية للمفوضية العليا للانتخابات، من بند الطواريء بالميزانية، لإجراء الانتخابات في موعدها وإنهاء الأجسام الحالية.

كتب حسني بي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “لو رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة يريد حقاً إنهاء جميع الأجسام المؤقتة رئاسي/برلمان/دولة، عليه أن يخصص كما عودنا من بند الطواريء موازنات للهيئة العليا للانتخابات ننهي جميع الأجسام المؤقتة بضربة معلم” وفق قوله.

أضاف رجل الأعمال الليبي، قائلًا: “80% من الشعب يؤيد انتخاب رئيس وبرلمان في 24 ديسمبر 2021” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اذا كان المعلم الدبيبة يسير فى الاتجاه المعاكس سكة الندامة وهو من العشرين بالمائة الذين لايريدون اجراء انتخابات يعلم جيدا انها ليست فى صالح اخوانه والاتراك .
    فهل يتصور عاقل ان الدبيبة ينتظر من الجيش الوطنى التركى تحرير ليبيا من الجيش الليبى المحتل فهو مختل عقليا يسافر لروما وباريس ولا يسافر الى بنغازى وسبها فهو يعتبرها مختلة ويجب ان تعود لحضن الوطن التركى .

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