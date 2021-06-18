حسني بي: بإمكان الدبيبة إنهاء الأجسام الحالية عبر الانتخابات بضربة معلم

دعا رجل الأعمال حسني بي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى الإسراع في تخصيص ميزانية للمفوضية العليا للانتخابات، من بند الطواريء بالميزانية، لإجراء الانتخابات في موعدها وإنهاء الأجسام الحالية.

كتب حسني بي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “لو رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة يريد حقاً إنهاء جميع الأجسام المؤقتة رئاسي/برلمان/دولة، عليه أن يخصص كما عودنا من بند الطواريء موازنات للهيئة العليا للانتخابات ننهي جميع الأجسام المؤقتة بضربة معلم” وفق قوله.

أضاف رجل الأعمال الليبي، قائلًا: “80% من الشعب يؤيد انتخاب رئيس وبرلمان في 24 ديسمبر 2021” وفق قوله.