وزير الخارجية الإيطالي: “تفاهمنا متين” مع فرنسا بشأن ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو أن التفاهم مع فرنسا متين بشأن ليبيا.

وجاء ذلك ردا على سؤال عن حقيقة تجاوز التنافس بين روما وباريس بشأن ليبيا، وذلك في مقابلة دي مايو مع صحيفة (البيريوديكو) الإسبانية.

وأضاف دي مايو: “في هذا الجهد (المتعلق بليبيا) أصبح التنسيق مع الشركاء الآخرين ضروريًا أكثر من أي وقت مضى”.

وتابع وزير الخارجية الإيطالية أن سلطات بلاده نشطة للغاية في ليبيا، مردفا: “ولا يمكن أن تكون غير ذلك، نظرًا للقرب الجغرافي والتاريخ المشترك والمصالح التي تربطنا بها وأهميتها لأمن أوروبا بأسرها”.

ولفت دي مايو إلى أنه في السنوات الأخيرة كانت إيطاليا في طليعة الدول الداعمة لعملية برلين تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدا أنه “التزام بدأ يؤتي ثماره مع اتفاق وقف إطلاق النار وانطلاق الحوار الليبي الداخلي”.