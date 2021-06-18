عقيلة يطالب الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بالالتزام بمخرجات مؤتمر برلين

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طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بضرورة وفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداته وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين .

جاء ذلك خلال زيارته إلى روما ولقائه مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بحضور نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة وعضو مجلس النواب السيد عبدالقادر يحيى.

وأكد عقيلة صالح على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال إن مجلس النواب ملتزم بسير العملية السياسية لا سيما ملف المناصب السيادية.