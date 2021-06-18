الشركسي لنائب السفير الأمريكي: يجب الدفع باتجاه انتخابات ديسمبر وايقاف المعرقلين والخروج النهائي للمرتزقة

التقى عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، الجمعة، نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية ليزلي اوردمان وذلك لبحث الجلسة القادمة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

الشركسي، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “عقدنا لقاء “هام” صباح اليوم مع ليزلي اوردمان نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الجلسة القادمة لملتقى الحوار السياسي الليبي وامكانية الاتفاق على قاعدة دستورية تمثل جميع الأطراف، وتزيل تخوفاتهم، وتلبي قبل ذلك الرغبات الشعبية المتمثلة في انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة ومتزامنة”.

واستمكل: “وكذلك تحدثنا حول الأدوات المحلية والدولية الممكنة لإيقاف المستفدين من الوضع الراهن والذين يدفعون باتجاه تأزيم المشهد السياسي و تأجيل الانتخابات، وتطرق الحديث أيضا للمخاطر المؤكدة في حالة عدم التزام بموعد الانتخابات الوطنية، وشددت من جهتي على الدور الرئيسي والمهم والمحوري للولايات المتحدة في الدفع باتجاه انتخابات ديسمبر، وايقاف المعرقلين وتثبيت وقف اطلاق والخروج النهائي لكل المرتزقة”.

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