صالح يناقش تطورات الأزمة الليبية مع رئيسة “الشيوخ الإيطالي”

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
إصابة شرطي مرور في حادث سير أثناء تادية مهامه بطريق الشط
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الشركسي لنائب السفير الأمريكي: يجب الدفع باتجاه انتخابات ديسمبر وايقاف المعرقلين والخروج النهائي للمرتزقة
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
المستشار صالح يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
لقاء ثنائي بين سفيرا أمريكا وليبيا في واشنطن
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك