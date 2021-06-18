البيوضي: على النواب قبل اعتماد الميزانية سؤال الدبيبة فيما أنفق 30 مليار دينار في 100 يوم

ناشد سليمان البيوضي المحلل السياسي من مصراتة، أعضاء مجلس النواب، سؤال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عن أوجه إنفاق 30 مليار دينار خلال 100 فقط من تولي السلطة.
وكتب البيوضي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “إلى السادة أعضاء مجلس النواب الليبي وأنتم تتابعون الأخبار والتصريحات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية، وفي وجود وثائق لا تحصى بعضها يدين أعضاءاً من الحكومة، وبعد تصريح الرئيس بأنه استدان من مصرف ليبيا المركزي قرابة 30 مليار صُرفت خلال مائة يوم والتي لا يظهر منها شيء، بل إن الخبر الصادم هو عدم القيمة الكاملة لما وصل من جرعات لقاح كورونا، إن ما سبق قطرة من محيط الأخبار والتساؤلات والاتهامات الموجهة لحكومة الوحدة والقرارات المرتبطة بها، وعليه:
سأناشدكم بأن تكون جلسة يوم 29 يونيو لمساءلة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن كل الملفات العالقة، وأين صرفت قرابة 30 مليار دينار في 100 يوم بحسب تصريحه”.
وأضاف البيوضي مخاطباً النواب: “أطالبكم بإرجاء مناقشة الميزانية العامة حتى إشعار آخر، فمجرد التفكير في تمرير هذه الميزانية هو إعلان للفوضى الممنهجة وستتحول في أيام معدودات لجريمة كبرى في حق أبناء الأمة، لا لتمريرها دون وجود ضمانات حقيقية لإيقاف هذا العبث الذي يستمر بشكل مرعب، حيث يتضح أن ما كنا نفسره أخطاء اتصالية في الحقيقة هو تنفيذ لأجندة سياسية تخدم القوى الرديكالية حيث السعي الحثيث للإطباق على موارد ليبيا وتغييب أهلها حيث بدأت الخطوات الأولى بالسيطرة على إعلام الدولة وتفتيته ويصبح تحت قوى الظلام التي لطالما مارست دورها الخبيث في تعزيز الإنقسام والتشظي”.
وواصل قائلًا: “أعضاء مجلس النواب الموقرين: إن ليبيا تعيش مسارا صعبا ومتعثراً، والخيار السلمي الأعرج أسلم من العودة لدورة من العنف السياسي، ولأنكم المؤتمنون على موارد أبناء الأمة أطالبكم بإقرار الحد الأدنى من الميزانية بشرط أن تخضع لرقابة لصيقة وحازمة، ويكفينا المرتبات والتسيرية مقننة جدا والطوارئ أقل ما يمكن، ودعم المفوضية العليا للانتخابات والذهاب للصناديق يوم 24 ديسمبر لانتخاب الرئيس ومجلس نواب جديد بشكل مباشر”.
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