البيوضي: على النواب قبل اعتماد الميزانية سؤال الدبيبة فيما أنفق 30 مليار دينار في 100 يوم

ناشد سليمان البيوضي المحلل السياسي من مصراتة، أعضاء مجلس النواب، سؤال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عن أوجه إنفاق 30 مليار دينار خلال 100 فقط من تولي السلطة.

وكتب البيوضي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة قائلًا: “إلى السادة أعضاء مجلس النواب الليبي وأنتم تتابعون الأخبار والتصريحات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية، وفي وجود وثائق لا تحصى بعضها يدين أعضاءاً من الحكومة، وبعد تصريح الرئيس بأنه استدان من مصرف ليبيا المركزي قرابة 30 مليار صُرفت خلال مائة يوم والتي لا يظهر منها شيء، بل إن الخبر الصادم هو عدم القيمة الكاملة لما وصل من جرعات لقاح كورونا، إن ما سبق قطرة من محيط الأخبار والتساؤلات والاتهامات الموجهة لحكومة الوحدة والقرارات المرتبطة بها، وعليه:

سأناشدكم بأن تكون جلسة يوم 29 يونيو لمساءلة عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن كل الملفات العالقة، وأين صرفت قرابة 30 مليار دينار في 100 يوم بحسب تصريحه”.

وأضاف البيوضي مخاطباً النواب: “أطالبكم بإرجاء مناقشة الميزانية العامة حتى إشعار آخر، فمجرد التفكير في تمرير هذه الميزانية هو إعلان للفوضى الممنهجة وستتحول في أيام معدودات لجريمة كبرى في حق أبناء الأمة، لا لتمريرها دون وجود ضمانات حقيقية لإيقاف هذا العبث الذي يستمر بشكل مرعب، حيث يتضح أن ما كنا نفسره أخطاء اتصالية في الحقيقة هو تنفيذ لأجندة سياسية تخدم القوى الرديكالية حيث السعي الحثيث للإطباق على موارد ليبيا وتغييب أهلها حيث بدأت الخطوات الأولى بالسيطرة على إعلام الدولة وتفتيته ويصبح تحت قوى الظلام التي لطالما مارست دورها الخبيث في تعزيز الإنقسام والتشظي”.

وواصل قائلًا: “أعضاء مجلس النواب الموقرين: إن ليبيا تعيش مسارا صعبا ومتعثراً، والخيار السلمي الأعرج أسلم من العودة لدورة من العنف السياسي، ولأنكم المؤتمنون على موارد أبناء الأمة أطالبكم بإقرار الحد الأدنى من الميزانية بشرط أن تخضع لرقابة لصيقة وحازمة، ويكفينا المرتبات والتسيرية مقننة جدا والطوارئ أقل ما يمكن، ودعم المفوضية العليا للانتخابات والذهاب للصناديق يوم 24 ديسمبر لانتخاب الرئيس ومجلس نواب جديد بشكل مباشر”.