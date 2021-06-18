الشركسي يشدد على ضرورة إخراج كل المرتزقة من ليبيا

أعلن عضو الحوار السياسي أحمد الشركسي، عن لقاء جمعه مع نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية ليزلي اوردمان، بخصوص الجلسة القادمة لملتقى الحوار السياسي الليبي،.

وأوضح الشركسي، أن اللقاء الذي وصفه بالهام، تطرق إلى إمكانية الاتفاق على قاعدة دستورية تمثل جميع الأطراف، وتزيل تخوفاتهم، وتلبي قبل ذلك الرغبات الشعبية المتمثلة في انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة ومتزامنة.

وتضمن اللقاء، الأدوات المحلية والدولية الممكنة لإيقاف المستفيدين من الوضع الراهن والذين يدفعون باتجاه تأزيم المشهد السياسي و تأجيل الانتخابات، وتطرق الحديث أيضا للمخاطر المؤكدة في حالة عدم التزام بموعد الانتخابات الوطنية.

وشدّد عضو الحوار السياسي، على الدور الرئيسي و المهم والمحوري للولايات المتحدة في الدفع باتجاه انتخابات ديسمبر، وإيقاف المعرقلين وتثبيت وقف إطلاق النار والخروج النهائي لكل المرتزقة.

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