الدويري: زيارة اللواء كامل تؤكد مدى ما توليه القيادة السياسية المصرية في الملف الليبي

نبه نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية اللواء محمد الدويري لأهمية زيارة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا.

الدويري أوضح في تصريح صحفي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الزيارة التي تمت بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تؤكد مدى ما توليه القيادة السياسية المصرية من أهمية كبيرة لدعم العلاقات الثنائية مع ليبيا، في هذه المرحلة المهمة.

وأضاف الدويري: إن مصر تسعى مع القوى الداعمة لاستقرار ليبيا إلى إعداد الساحة الداخلية الليبية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، قبل إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وإن الزيارة المهمة جاءت في إطار سياسة التواصل القائم حاليًا بين الدولتين.

وبين الدويري أن هذه الزبارة تعكس بوضوح حرص مصر على توجيه رسائل مهمة إلى الشعب الليبي والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مفادها أنها حاضرة ومشاركة معه في كل وقت بكافة إمكانياتها لدعمه ومساعدته، وأن كل ما يهمها في المقام الأول عودة ليبيا دولة وطنية قوية موحدة مستقرة.

وتابع الدويري القول: إن هذه العودة تعني إضافة قوة وإيجابية إلى الرصيد العربي، في ظل حرص اللواء كامل على نقل رسائل واضحة من السيىسي إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مفادها استعداد مصر الدائم لتقديم كافة خبراتها في المجالات المختلفة.

وأضاف الدويري أن مصر جاهزة لوضع كافة الاتفاقات الثنائية التي تم التوصل إليها من قبل بين الدولتين موضع التنفيذ، ولا سيما في الجانب الاقتصادي والتجاري والمجالات المختلفة للبنية التحتية، خاصة وأن ما تملكه مصر من خبرات في هذا الشأن سوف يؤدي إلى إحداث طفرة في الوضع الاقتصادي الليبي.

وشدد الدويري على أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا نوعيًا في العلاقات الثنائية بين الدولتين، سواء من خلال الزيارات التي قامت بها قيادات ليبيا إلى مصر ولقاءاتها مع الرئيس السيسي، أو تلك الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المصري في أبريل الماضي تمهيدًا لمزيد من التواصل مستقبلًا على أعلى المستويات.

وأضاف الدويري: إن الهدف من هذا التواصل هو خدمة تطلعات الشعب الليبي وتحقيق المصالح المشتركة للدولتين، مبينًا أن اللواء كامل تحرك بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي وعقد اللقاءات مع كافة القيادات الليبية والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وبين الدويري أن هذا التحرك واللقاءات تعبير حقيقي للموقف المصري الذي عبر عنه الرئيس السيسي، ومن خلاله شدد على الدور الحيوي للمؤسسة العسكرية الليبية في حماية مقدرات الشعب الليبي، والإشادة بالجهود التي قام بها الجيش الوطني في مجال تحقيق الاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب.

وأضاف الدويري أن من المؤكد أن مصر سوف تظل منخرطة بهذه الإيجابية في الملف الليبي، لا سيما إن الأزمة الليبية تحتل أولوية في اهتمامات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن بلاده لن تترك أي فرصة لدعم الموقف الليبي من كافة جوانبه.

وبين الدويري أن الرئيس السيسي شارك في مؤتمر برلين 1 في يناير من العام 2020، ومن ثم أطلق المبادرة الليبية الليبية أو ما يعرف باتفاق القاهرة في يونيو من ذات العام، فيما من المقرر أن تشارك مصر في مؤتمر برلين 2 الذي سوف يعقد خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف الدويري: إن مصر سوف تحرص على أن تؤكد موقفها بأن الحل الوحيد المطروح للأزمة الليبية يتمثل في التسوية السياسية التي تتطلب توحد كافة أطياف الشعب الليبي في مواجهة أي أطماع خارجية، وإن التوصل إلى تسوية نهائية يتطلب ضرورة إخراج كافة الميليشيات والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

