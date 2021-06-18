الدبيبة يصدر قرارات جديدة بشأن تطوير الإعلام

أخبار ليبيا 24 – خبر

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية،عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة لوضع مقترحات وتصورات لمطالب الصحفيين.

الدبيبة طالب – خلال قرار تشكيل اللجنة – منظمات المجتمع المدني؛ بإصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا، والعمل تحت إشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية .

وبحسب بيان للحكومة، نص القرار على تشكيل لجنة من عشر شخصيات تعمل على عقد حوارات موسعة مع المهتمين بالمجال الإعلامي، ومنظمات المجتمع المدني، وسماع آرائهم في الإجراءات الإصلاحية اللازمة لقطاع الإعلام.

وجاء قرار رئيس الحكومة بعد يوم واحد من إلغاء مجلس الوزراء القرار الخاص بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام .