ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية بميناء مصراتة البحري

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعدمت أمس الخميس بمقر إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في مصراتة كمية كبيرة من المشروبات الكحولية تقدر بخمسة حاويات بحضور النيابة العامة والأجهزة المختصة .

وزارة الداخلية الليبية وفي إيجاز صحفي لها بصفحتها الرسمية على الفيسبوك، أشارت إلى أن هذه الكمية من المشروبات الكحولية قد تم ضبطها داخل خمسة حاويات على فترات متعاقبة خلال الشهر الماضي بميناء مصراتة من قبل الجهات الضبطية الجمركية بالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبإشراف اعضاء النيابة العامة بنيابة شرق مصراتة الابتدائية .