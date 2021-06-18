الشريف: حكومة الدبيبة أصدرت مجموعة قرارات بالصرف على بند الطوارئ غير الموجود في الميزانية

استغرب وكيل وزارة المالية السابق إدريس الشريف، اليوم الجمعة قرارات رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الأخيرة.

الشريف، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية فيسبوك، قال: “من ليبيا يأتي الغريب ..دائما، حكومة الوحدة الوطنية تصدر مجموعة قرارات بالصرف على بند الطوارئ غير الموجود في الميزانية السابقة ليسري عليه قرار الصرف 12/1 كما انه لم يعتمد وربما سيتم رفضه من الميزانية المقترحة”.

وتابع: “والمعلوم ان هذا البند يعتمد لمواجهة امور طارئة لم تكن مقدرة او محسوبة وقت اعداد الميزانية، ويتطلب اقراره اعلان حالة الطوارئ بقانون من السلطة المختصة، ثم اعتماد ميزانية طوارئ تقدمها الحكومة للسلطة التشريعية، والطريف في الامر أن اوجه الصرف المبينة بهذه القرارات لاعلاقة لها بالطوارئ المستقبلية او بأمور غير معروفة او يمكن تقديرها وادراجها بالميزانية، ومنها التزامات سابقة على وزارة الخارجية، ومصاريف تأسيس للمجلس الرئاسي، بالاضافة الى مصاريف الاستعداد لموسم صيد التونة”.

وكان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قد أصدر عدة قرارات بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس (نفقات الطوارئ).

ونص القرار رقم (124) لسنة 2021، في مادته الأولى على أن يخصص مبلغ مالي قدره عشرة ملايين دينارا لصالح المجلس الرئاسي. خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتوفير الاحتياجات الرئيسية والتجهيزات الضرورية للجهاز الإداري للمجلس الرئاسي. وفي قرار رقم (114) لسنة 2021 نص القرار في مادته الأولى، على أن يخصص مبلغ مالي قدره 15 مليون دينارا، لصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لسداد الإلتزامات المالية على الوزارة. وفي قرار رقم (123) لبسنة 2021 نصت مادته الأولى على أن يخصص مبلغ مالي قدره 2 وأربعمائة ألف دينار لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” لتوفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة لعمل الوزارة والجهات التابعة لها .

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