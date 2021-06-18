ضبط رئيس طاقم ضيافة حاول تهريب 885 ألف يورو لتركيا بمطار مصراتة

تمكن أعضاء رقابة جهاز الأمن الداخلي بمطار مصراتة الدولي، أمس الخميس، من ضبط رئيس طاقم الضيافة برحلة الخطوط الجوية الأفريقية المتجهة لإسطنبول، عندما حاول تهريب 885 ألف يورو إلى تركيا.

وقال جهاز الأمن الداخلي، في بيان اليوم، إن عملية ضبط المتهم جاءت في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها رجال جهاز الأمن الداخلي.

ضبط ليبي بحوزته 3.5 كيلو سبائك ذهب قبل تهريبها في مطار مصراتة

وأشار إلى أن المتهم يدعى (خ.م.ت.م) ليبي الجنسية مواليد 1982، وتم ضبطه من خلال تفتيشه من قبل أعضاء التفتيش الأمني بالمطار.

اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم، وأحيل إلى مركز جمرك المنفذ من حيث الاختصاص.

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