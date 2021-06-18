نائب رئيس مجلس الوزراء يُتابع مع مديري شركات توزيع النفط الخطط والبرامج لتوفير الوقود للمواطنين بمدن الجنوب

طرابلس 18 يونيو 2021 م (وال)- استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبو جناح أمس الخميس، مديري شركات توزيع النفط ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية وخططها لتوفير الوقود للمواطنين بمدن الجنوب.

وبحث اللقاء آليات توزيع الوقود في مناطق الجنوب، وضمان وصوله للمواطنين بأسعاره الرسمية، والنظر في إمكانية زيادة كمية الوقود التي تتزود بها المناطق الجنوبية.

ونوه المهندس أبو جناح على محطات توزيع الوقود بأتباع خطط التوزيع المنسق عليها مع عمداء البلديات ومديري مديريات الأمن بالمنطقة. (وال)

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