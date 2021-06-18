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عبد الله رويشد يستعد لإحياء حفلٍ فني في الرياض

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر الفنان الكويتي عبد الله رويشد على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام بوستر الحفلة التي سيحييها يوم 25 يونيو الجاري في العاصمة السعودية الرياض ضمن سلسلة حفلات الرياض.

وأشار النجم الكويتي من خلال البوستر لأنّ الحفلة ستقام في فندق فور سيزوزن يوم 25 يونيو الجاري، وبأنّ الحفلة ستكون برعاية الهيئة العامة للترفيه وبإشراف روتانا للصوتيات والمرئيات.

وسيشارك النجم الكويتي في إحياء الحفل كل من المطربة السعودية دانيا مبارك، والفنان القطري فهد الكبيسي، وسيقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية الحاضرين من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنّ آخر حفلات الفنان الكويتي كانت في الرياض وفي فبراير الماضي، حيث أحيا حفلاً ضمن سلسلة حفلات أوليس الرياض بمشاركة الفنانة السورية أصالة نصري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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