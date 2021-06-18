عبد الله رويشد يستعد لإحياء حفلٍ فني في الرياض

نشر الفنان الكويتي عبد الله رويشد على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام بوستر الحفلة التي سيحييها يوم 25 يونيو الجاري في العاصمة السعودية الرياض ضمن سلسلة حفلات الرياض.

وأشار النجم الكويتي من خلال البوستر لأنّ الحفلة ستقام في فندق فور سيزوزن يوم 25 يونيو الجاري، وبأنّ الحفلة ستكون برعاية الهيئة العامة للترفيه وبإشراف روتانا للصوتيات والمرئيات.

وسيشارك النجم الكويتي في إحياء الحفل كل من المطربة السعودية دانيا مبارك، والفنان القطري فهد الكبيسي، وسيقام الحفل وسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية الحاضرين من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنّ آخر حفلات الفنان الكويتي كانت في الرياض وفي فبراير الماضي، حيث أحيا حفلاً ضمن سلسلة حفلات أوليس الرياض بمشاركة الفنانة السورية أصالة نصري.

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