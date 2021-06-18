شمام: الليبيون أصبحوا كومبارس وكعكعة القذافي المسمومة قد تكون على وشك التقسيم

انتقد محمود شمام، عضو ما يعرف بـ«المجلس الانتقالي» سابقا، البعثة الأممية، واختيارها أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

كتب شمام على حسابه بموقع فيسبوك: “نحن في كل مرحلة تدفع ثمن سوء اختياراتنا. اختيار الأمم المتحدة للجنة حوار جنيف أحضر لنا قائمة لا خبرة ولا قاعدة شعبية لها والنتيجة سلطة تنفيذية لم يعد في عمرها إلا شهور ولم تنجز إلا القليل” وفق قوله.

أضاف شمام قائلاً: “الآن نتوجه إلى برلين 2 بعد أن تحول الليبيون إلى كومبارس وحسمت أمور ليبيا بين الكبار.. هل ما سنراه سيكون مجرد تقسيم كعكعة القذافي المسمومة، أم نستطيع الدفع بمبادرة للاستقرار تغري الكبار بالشراكة بدلًا من التقاسم؟” وفق قوله.