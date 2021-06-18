ليبيا الان

شمام: الليبيون أصبحوا كومبارس وكعكعة القذافي المسمومة قد تكون على وشك التقسيم

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد محمود شمام، عضو ما يعرف بـ«المجلس الانتقالي» سابقا، البعثة الأممية، واختيارها أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

كتب شمام على حسابه بموقع فيسبوك: “نحن في كل مرحلة تدفع ثمن سوء اختياراتنا. اختيار الأمم المتحدة للجنة حوار جنيف أحضر لنا قائمة لا خبرة ولا قاعدة شعبية لها والنتيجة سلطة تنفيذية لم يعد في عمرها إلا شهور ولم تنجز إلا القليل” وفق قوله.

أضاف شمام قائلاً: “الآن نتوجه إلى برلين 2 بعد أن تحول الليبيون إلى كومبارس وحسمت أمور ليبيا بين الكبار.. هل ما سنراه سيكون مجرد تقسيم كعكعة القذافي المسمومة، أم نستطيع الدفع بمبادرة للاستقرار تغري الكبار بالشراكة بدلًا من التقاسم؟” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ما الفرق بين شمام والكلب ؟ الكلب مخلص وامين ولكن شمام منافق خائن يريد جزء من الكعكة على حسب قوله .

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  • انتقد شمام البعثة لانه لم يقع اختباره . وعلق باحتمال ان تتحول ليبيا الى كعكة نسبها للقذافي وقال انها مسمومة . هل القذافي رحمه الله مسؤول عن اخطاء وجرائم المليشيات التي رفضت ننفيذ قرار المجلس الانتقالي بتسليم السلاح ؟ ام هو جبان ولا يستطيع مواجهة المليشياويين الاحياء مثل صلاح بادي والحصان وغيرهم ؟

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