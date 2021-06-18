المؤسسة الوطنية للنفط تبحث حلحلة مشاكل البلدية عبر التنمية المستدامة

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، خلال لقاء مع عضو مجلس النواب، عبدالسلام شوهي، وأعيان وحكماء ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بمنطقة ربيانة، الأوضاع في البلدية، وما يواجهه السكان والسلطات المحلية من مختنقات يمكن حلها عبر إدارة التنمية المستدامة.

وبين مدير إدارة التنمية المستدامة، مختار عبد الدائم، أن شركة إيني الإيطالية تدرس مشروعا لتوفير احتياجات المنطقة من الطاقة عن طريق إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

من جهته أوضح صنع الله أن المؤسسة تعمل على الاستجابة وحل بعض المختنقات في المدن القريبة من عملياتها النفطية وغيرها من المناطق في حالة توفر الميزانيات اللازمة.

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